Siracusa, Spada (Pd): completati a Cassibile i lavori del pozzo Ficara

“È stato completato l’intervento per l’adeguamento del Pozzo Ficara di Cassibile. L’auspicio è che la questione sollevata dal sottoscritto sia definitivamente risolta in positivo”.

Lo dichiara l’onorevole Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito Democratico, a seguito dell’interrogazione all’assessore regionale dell’Ambiente e alla richiesta di audizione in IV commissione dei vertici di Siam.

“A seguito della mia richiesta di audizione – continua Spada - ho avuto degli incontri con i vertici di Siam, società che gestisce il servizio idrico a Siracusa, con cui ho potuto approfondire su una tematica molto importante per il territorio di Cassibile e per le migliaia di cittadini, tra residenti e turisti. Ho avuto rassicurazioni su un intervento programmato per adeguare il Pozzo Ficara presente sul territorio, che è stato ultimato nella giornata di giovedì”.Il deputato regionale aggiunge: “L’auspicio è che la vicenda possa risolversi con questo intervento, nell’attesa di comprendere come Siam intenda affrontare le carenze idriche e le diverse problematiche che, sul tema, interessano il territorio siracusano. Il territorio di Cassibile-Fontane Bianche ha bisogno di interventi che migliorino la qualità della vita dei residenti e dei turisti che scelgono di soggiornarvi, soprattutto nel periodo estivo. Continuerò a interessarmi delle carenze e a rappresentare le istanze dei cittadini nelle sedi opportune”.