Digitalizzazione completa del sito del Comune di Siracusa

“L' ufficio per la “Transizione digitale” ha portato a compimento un lungo e faticoso impegno di reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi che interessa tutti gli Uffici e qualifica l' Amministrazione Comunale di Siracusa in termini di trasparenza, digitalizzazione ed accessibilità”: lo dichiara l’assessore con delega ai Sistemi Informativi Teresella Celesti parlando del Piano di Transizione Digitale del Comune.

Il “Piano” approvato dalla Giunta nel 2022, nelle sue componenti di “eProcurement per l’acquisizione di servizi applicativi” e di “supporto alla transizione digitale”, è stato infatti già completato. Adesso si passa ai processi di trasformazione interni all’Amministrazione che riguardano, in particolare, la riorganizzazione, la reingegnerizzazione dei processi e l'acquisizione di competenze digitali per il pieno supporto alla erogazione di servizi pubblici digitali a cittadini e “city users”. Con questo indirizzo, l'Amministrazione Comunale si è data in particolare due grandi obiettivi: il primo, proseguire nella strada di semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, per esporre entro il 2026, il proprio “catalogo delle procedure”; il secondo di proseguire la strada già avviata di digitalizzazione, che significa pubblicare sul nuovo sito istituzionale più servizi digitali al cittadino, collegati con istanze on line ed ampliare gli appuntamenti on line.

Conclude Celesti: “Delineare con metodo le procedure ha ridefinito il lavoro della Pubblica Amministrazione come organizzazione complessa ma unitaria. I cittadini attraverso il sito, che risponde pedissequamente alle linee guida di Italian Designer e Spid, PagoPa, Io, non soltanto potranno accedere da remoto a tanti servizi, ma controllare l' affidamento delle pratiche e i tempi di lavoro. È una svolta epocale che realizza una nuova accessibilità dei cittadini ai servizi, riconoscendo pure l' impegno degli Uffici comunali nell'accoglienza e nell'efficienza”.