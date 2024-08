Caltanissetta, tenta di aggredire i poliziotti: bloccato col taser

I poliziotti della Sezione Volante hanno tratto in arresto un quarantaseienne, gravato da pregiudizi di Polizia, nella flagranza di reato di resistenza a un pubblico ufficiale. L'uomo, dopo averli minacciati, ha tentato di aggredire due agenti della Polizia di Stato che erano intervenuti a seguito di chiamata effettuata alla sala operativa della Questura da una donna che aveva riferito di un uomo che tentava di sfondare la porta d'ingresso dalla propria abitazione. Sul pianerottolo gli agenti, impegnati nell'intervento, novano l'uomo al quale chiedevano se era a conoscenza dei fatti rappresentati dalla donna. L'uomo, in evidente stato di ubriachezza, con atteggiamento ostile nei confronti degli agenti ha iniziato ad inveire contro cercando il contatto fisico. Dopo i vani tentativi di calmare l'aggressore, uno dei due poliziotti lo ha bloccato con la pistola taser, traendolo in arresto. Il Tribunale di Caltanissetta, nel corso dell'udienza, accogliendo le richieste del Pubblico Ministero, ha convalidato l'arresto, sottoponendo l'arrestato alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.