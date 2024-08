Modica Calcio, dall'Enna arriva il difensore Angelo Rallo

Dopo Pettinato, il Modica Calcio si assicura un altro elemento per la difesa. Dall'Enna, infatti, arriva Angelo Rallo. Classe 2000, originario di Marsala, è una nuova pedina nella difesa a disposizione di Pasquale Ferrara. Cresciuto nelle giovanili del Trapani, dalla categoria Giovanissimi fino alla Beretti, vanta anche la maglia della Primavera del Parma. La prima grande esperienza arriva con la Dattilo Noir in Eccellenza nella stagione 19/20, formazione con cui colleziona ben 23 presenze e vince il campionato con una formazione che subisce solo 15 gol in tutta la stagione. Dal 2021 si lega all’Enna e si regala la vittoria dello scorso campionato con 17 presenze e due reti.