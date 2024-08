Sbarcati a Pozzallo 43 migranti: in loro soccorso nave Ong

Sbarco di migranti a Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove sono giunte 43 persone tratte in salvo dalla nave ONG Louse Michel. Le operazioni di sbarco sono terminate, fa sapere il sindaco Roberto Ammatuna.

"In tutti i migranti - rende noto il primo cittadino - non sono state evidenziate particolari criticità sanitarie. Tutti sono stati trasportati nell'hotspot portuale che attualmente ne ospitava già 231. Ancora una volta POZZALLO accoglie tanti disperati che rischiano la vita alla ricerca di un mondo migliore.

Un sentito grazie ai volontari della ONG Louse Michel che hanno salvato da morte sicura tanti esseri umani. Un doveroso ringraziamento alla Prefettura di Ragusa, alla Questura, alle Forze dell'Ordine, alla Protezione Civile, alle Autorità Sanitarie e a tutte le Organizzazioni Umanitarie".