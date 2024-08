Caltagirone, Associazione Sikelia: dal 3 al 5 agosto il Festival della cultura a Villa Patti

Il Sikelia Festival della Cultura è un nuovo punto di riferimento per l’entroterra siciliano. Si terrà a Caltagirone, presso Villa Patti, dal 3 al 5 agosto. Questa iniziativa, promossa dall’ omonima associazione, Sikelia Festival, abbraccia tre giornate tematiche dedicate rispettivamente a letteratura ed editoria, arte e musica, e scienze. L’obiettivo del festival è dimostrare che è possibile realizzare progetti culturali significativi anche in aree meno centrali, contrastando l’esodo generazionale e mostrando che si può creare e innovare restando nel proprio territorio. Un’opportunità interessante per valorizzare la cultura e l’identità locale. La kermesse caltagironese è stata presentata in pubblico dall’assessore alle Attività ceramiche e culturali e al Patrimonio Unesco, Claudio Lo Monaco assieme ai due giovanissimi organizzatori e responsabili, Annalisa Guzzardi e Giuseppe Federico.