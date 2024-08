Controlli nel 'Triangolo', recuperato escavatore e un camion a Francofonte

Al fine di intensificare l’attività di prevenzione e di controllo del territorio nel Comune di Lentini, come deciso in sede di apposito Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Raffaela Moscarella, giovedì e venerdì, su disposizione del Questore Roberto Pellicone, sono stati effettuati nel centro lentinese straordinari servizi di controllo del territorio con l’impiego di agenti del locale Commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale.

I servizi, che sono stati espletati tramite predisposti posti di controllo, sono stati esperiti in zone sensibili del centro del comune lentinese e delle vicine aree rurali ed hanno avuto una vasta visibilità ed hanno consentito di identificare 281 persone e di controllare 110 mezzi e di elevare 12 sanzioni al codice della strada.

Tale scenario operativo ha consentito anche il ritrovamento in un terreno, sito in Contrada Balata, Comune di Francofonte, di un escavatore e di un mezzo pesante, già provento di furto.

I due mezzi recuperati sono stati poi restituiti ai legittimi proprietari.