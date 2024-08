Riposto, inaugurato il grande murale nel quartiere natìo di Franco Battiato

"Un Oceano" in cui perdersi tra i ricordi e la nostalgia di casa. È così che l’artista palermitano Igor Scalisi Palminteri ha immaginato Franco Battiato nell’opera monumentale realizzata nel cuore dello ‘Scariceddu’, quartiere che ha dato i natali al compianto artista. “Nei confronti di Franco Battiato ho sempre provato un senso forte di rispetto, di appartenenza – afferma Igor Scalisi Palminteri – Dall’ascolto delle sue canzoni, specialmente quelle in cui lui racconta della sua infanzia, io mi rivedo bambino. È la stessa Sicilia, la mia Sicilia. Ritrovarmi qui, a 50 anni, a dipingere il murale dedicato a lui, realizzare questo triplice ritratto che racconta le sue tre età – prosegue - per me è un passaggio fondamentale, è un onore. Ho provato a rendergli omaggio con questo dipinto che racconta le sue tre età: l’infanzia, vissuta proprio qui, scorrazzando tra questi vicoli, affacciandosi su questo mare meraviglioso che ancora continua a guardare; negli anni ’80, quindi la seconda età, quando ha vissuto il momento di popolarità che poi lo ha reso famoso in tutto il mondo; infine – conclude l’artista - anziano, saggio, che, con un sorriso dei suoi, a mezza bocca, guarda indietro sé stesso, ma guarda anche Riposto, la nostra Sicilia e il suo oceano di silenzio”.