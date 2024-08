'Urla, ora ti faccio morire', tenta di strangolare la moglie: arrestato a Paternò

Carabinieri della compagnia di Paternò hanno arrestato un pregiudicato di 36 anni per maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio. Nei suoi confronti militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura di Catania. Secondo l'accusa l'uomo, tossicodipendente, avrebbe più volte picchiato la moglie che non aveva denunciato le aggressioni che subiva da anni. Lo scorso luglio il 36enne ha minacciato la moglie dicendole 'Ora ti faccio morire' e poi ha tentato di strangolarla, non riuscendo nel progetto per l'intervento della figlia minorenne della coppia e di una familiare che abita nel loro stesso palazzo, allarmata dalle urla della donna. Dopo quest'ultima aggressione la moglie ha presentato una denuncia ai Carabinieri della compagnia di Paternò che hanno raccolto altre testimonianze e presentato unar elazione alla Procura di Catania che ha chiesto, e ottenuto dal Gip, la misura della custodia cautelare in carcere per l'indagato.