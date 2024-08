Catania, forza l'alt e provoca incidente: 15enne denunciato

Non si ferma all'alt della Polizia, scappa con lo scooter, travolge un ciclomotore guidato da una signora che cade a terra e non si ferma a soccorrerla, ma è bloccato da agenti del commissariato Nesima di Catania e condotto in Questura, nonostante il tentativo di una trentina di persone del rione di agevolare la sua fuga. Protagonista della vicenda un 15enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e omissioni di soccorso, ed è stato riaffidato ai genitori. Dagli accertamenti effettuati, il ragazzo è risultato privo di patente e lo scooter, intestato al padre, è risultato privo di copertura assicurativa e non revisionato. Per questo al genitore sono state comminate le sanzioni previste dal Codice della strada e il mezzo è statos ottoposto a sequestro.