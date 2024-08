Siracusa, il Pd ed il campo largo incontra la stampa sui disservizi per l'acqua

Lunedì 5 agosto 2024 ore 11:00 in viale Santa Panagia n. 205, presso la CGIL di Siracusa, per comunicazioni sui disservizi nella fornitura di acqua nella città di Siracusa, sullo stato delle condotte idriche e dei pozzi di emungimento, sulle iniziative politico amministrative da assumere per assicurare la regolarità della fornitura di acqua in tutte le zone della città ed il miglioramento della qualità dell’acqua potabile, sulle iniziative politico amministrative opportune per la gestione delle acque reflue e per il loro recupero per uso industriale ed agricolo.