Coppa Italia, il Catania si arrende all'ultimo minuto alla Carrarese: ed è fuori

Con un gol del nuovo acquisto Cerri all'89°, la Carrarese batte il Catania nel match valido per il turno preliminare di Coppa Italia disputato a Chiavari. La formazione toscana, neopromossa in B, si è imposta per 2-1 sui rossazzurri (Serie C), guadagnandosi la qualificazione ai 32esimi di finale della competizione e la sfida con il Cagliari. A inizio ripresa sblocca il risultato Cherubini, gli etnei pareggiano al 9° con Popovic, ma all'89° Cerri, arrivato due giorni fa dalla Juventus, sigla il gol vittoria che regala la qualificazione alla squadra di mister Calabro.