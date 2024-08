Scicli, incendio nella vallata del cimitero: in fumo macchia mediterranea

Tre squadre dei vigili del fuoco, forestale e volontari della protezione civile sono state impegnate a Scicli per un incendio che dalla zona del cimitero di Scicli si estende verso la Fiumara di Modica. Il rogo ha minacciato alcune abitazioni e si è reso necessario fare allontanare le famiglie in via precauzionale. Per spegnere l'incendio, di probabile origine dolosa, è intervenuto anche un canadair. Non si registrano danni alle persone ma il rogo ha distrutto decine di ettari di macchia mediterranea. Le fiamme sarebbero partite da un canneto e da una zona piena di sterpaglie. Indagini per stabilire l'origine delle fiamme.