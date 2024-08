Lanciati decine di razzi dal Libano sul Nord di Israele: Hezbollah rivendica l'attacco

Hezbollah ha annunciato di aver lanciato "decine" di razzi contro Israele. L'attacco è stato confermato dall'esercito israeliano, secondo cui "la maggior parte dei razzi è stata intercettata".

Hezbollah ha spiegato che razzi Katyusha sono stati lanciato contro Israele in risposta agli attacchi israeliani a Kfar Kela e Deir Siriane in Libano, che hanno causato il ferimento di civili.

Gli Stati Uniti e Israele si attendono un attacco dell'Iran lunedì, riporta Axios citando alcune fonti.

"Aerei da caccia dell'aeronautica militare israeliana hanno attaccato obiettivi terroristici di Hezbollah nell'area di Kfar Kila, nel sud del Libano, comprese infrastrutture terroristiche ed edifici militari", aveva annunciato in precedenza il portavoce dell'Idf, le forze armate israeliane, aggiungendo che nella notte "un aereo dell'aeronautica militare ha eliminato un terrorista di Hezbollah nella zona di Deir Siriane". Inoltre, l'Idf ha "attaccato con l'artiglieria le infrastrutture terroristiche nella zona di Al Adeisa".

L'ambasciata americana a Beirut ha chiesto ai connazionali di lasciare il Libano "in qualsiasi modo possibile", riferisce una nota della sede diplomatica, nella crescente atmosfera di tensione tra gli alleati dell'Iran e Israele. Il canale israeliano Channel 13 ha reso noto che le autorità israeliane hanno esortato i residenti dell'Alta Galilea a rimanere vicino ai rifugi a seguito di una valutazione della situazione aggiornata da parte dell'Idf, le forze armate israeliane. Le sirene di allarme anti razzi stanno risuonando nel nord di Israele. Lo riporta Haaretz.

I siti di informazione Ynet e The Times of Israel segnalano che sono state osservate intercettazioni da parte dell'Iron Dome di missili provenienti dal Libano sull'Alta Galilea a seguito degli allarmi attivati in numerosi insediamenti della zona.