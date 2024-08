Parigi: l'Italvolley vola anche con le donne, 3-0 alla Turchia

Dopo il primo posto degli uomini, anche l'Italvolley donne ha chiuso in testa, a punteggio pieno, il girone eliminatorio della prima fase dei Giochi Olimpici 2024.

Stamani, le azzurre allenate da Julio Velasco, con una prestazione eccellente, hanno sconfitto nettamente la temibile Turchia: 3-0 il punteggio finale con i parziali di 25-14, 25-16, 25-21, in un'ora e sei minuti di gioco.

Nel tiro con l'arco Nespoli ai quarti di finale

Ai Giochi olimpici di Parigi 2024, Mauro Nespoli si è qualificato per i quarti di finale della prova individuale del tiro con l'arco.

Negli ottavi, l'azzurro (alla sua quinta partecipazione a cinque cerchi) ha battuto il canadese Eric Peters 6-2 e nel prossimo turno se la vedrà con il forte coreano Wooseok Lee.

