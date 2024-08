Vittoria, tragedia sfiorata a Scoglitti: traliccio crolla addosso a due bambini

Tragedia sfiorata a Scoglitti, sabato sera, in un locale della Riviera Lanterna dove era in programma una manifestazione. Per cause da accertare nella località balneare vittoriese è crollato un piccolo traliccio in alluminio dove erano sistemati due riflettori. Il traliccio è finito addosso a due bambini: uno ha riportato un ematoma al braccio e uno alla gamba, mentre l'altro un trauma cranico. Per lui è stato necessario il ricovero all'ospedale Guzzardi dove sono stati eseguiti i necessari accertamenti. Le condizioni del piccolo, 8 anni, non destano, comunque, preoccupazione. Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia. Indagini in corso per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.