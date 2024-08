VINI: ETNA, al via il concorso per la più bella etichetta di vini bianchi e spumanti

Dopo la sostanza – le degustazioni - è tempo di guardare anche alla forma. Per la 44/a Vinimilo, manifestazione organizzata dal Comune e della Proloco di Milo – la cui edizione 2024 è in programma dal 26 agosto all’8 settembre - è bandito un concorso per premiare la più bella etichetta di vini e spumanti bianchi. L’iniziativa, che vuole valorizzare l’impegno dei produttori nella cura dell’immagine e del design di prodotto, si intitola “ViniMilo Design International Competition – Giovanni Casella”, ed è intitolata al presidente della Proloco che negli anni Ottanta inventò la manifestazione da allora sempre organizzata a fine estate nel piccolo comune dell’Etna che da alcuni anni è diventato il polo di riferimento della viticoltura etnea e non solo.

“Alla competizione – spiega Alfredo Cavallaro, presidente della Proloco di Milo - potranno partecipare cantine italiane e non inviando una o più bottiglie di vini regolarmente in commercio entro lunedì 26 agosto. A valutare il progetto grafico sarà una commissione composta da cinque giurati scelti fra designer, art-director, giornalisti ed esperti del settore”.

La premiazione è in programma domenica 1 settembre, nell’ambito degli appuntamenti di ViniMilo.