Domenica al teatro antico il premio Taormina Gold 2024

Al Teatro Antico di Taormina si terrà, domenica 11 agosto alle 20.30, l'edizione 2024 del Premio Taormina Gold. Una serata di gala che, ormai da anni, accende i riflettori sulla città di Taormina e che sarà presentata da Patrizia Pellegrino e Beppe Convertini, madrina ufficiale della serata sarà l'attrice catanese Guia Ielo. L'evento è patrocinato dal Comune di Taormina del Sindaco Cateno De Luca con l'ausilio dell'assessore al turismo Jonathan Sferra , dall'ARS, dagli assessorati regionali al Turismo e ai beni culturali e dalla Fondazione Toto' Morgana.

Anche quest'anno sul palco del Teatro Antico di Taormina saranno presenti numerosi personaggi illustri che riceveranno il premio alla carriera per la Medicina Marco Serrao Urologo, Andrologo, Primario di Urologia "Tirrenia Hospital", Presidente e fondatore della Fondazione Toto Morgana ; Enza Perdicaro Nutrizionista, qualificata in terapia chetogenica di precisione e patologia polmonare e nutrigenetica.

Per la Moda Claudio Greco Stilista Haute Couture, Vittorio Camaiani Stilista Haute Couture, per la sezione Mod'Arte la moda si veste di carta della Fashion designer Laura Mercurio.

Per la sezione Cinema, Teatro e Spettacolo, verranno premiati:

Violante Placido, Fioretta Mari, Martufello e Francesca Maresca.

Per la sezione Imprenditoria, produttività e sviluppo del territorio verranno premiati : Gruppo Binetti, Ecotek, Riva-Restaurant & Loungebar - Falerna e VI.D.R. srl opere generali e specializzate.