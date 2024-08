Epatite C, screening gratuito all'Asp di Siracusa

E’ in corso la nuova campagna di screening organizzata dall’Assessorato regionale della Salute contro il virus HCV responsabile dell’epatite C. Lo screening HCV è effettuato con l’intento di rilevare le infezioni da virus HCV ancora non diagnosticate, migliorare la possibilità di una diagnosi precoce, avviare i pazienti al trattamento, nonché interrompere la circolazione del virus impedendo nuove infezioni. Il Centro Gestionale Screening dell’ASP di Siracusa ha provveduto ad individuare la popolazione target della provincia di Siracusa (nati dal 1969 al 1989) per l’invio delle lettere di invito a sottoporsi al test. Il test è gratuito e non necessita di richiesta medica. Lo screening è rivolto a tutta la popolazione iscritta all’anagrafe sanitaria e agli stranieri temporaneamente presenti nati dal 1969 al 1989, ai detenuti in carcere e ai soggetti seguiti dai servizi SerD indipendentemente dall’età. Alla popolazione nata dal 1969 al 1989 viene inviata una lettera informativa con l’invito ad effettuare un test su prelievo di sangue presso un laboratorio pubblico o privato convenzionato, senza necessità di prescrizione medica. L’esito verrà comunicato all’interessato attraverso un sms generato dalla piattaforma dedicata allo screening HCV. In caso di test positivo attraverso la medesima piattaforma sarà effettuata la prenotazione delle persone con infezione attiva da HCV nei Centri della Rete HCV Sicilia per eseguire gli ulteriori accertamenti diagnostici e per praticare la terapia idonea.