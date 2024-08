Consegnava droga in monopattino, preso a Catania

Consegnava droga a domicilio utilizzando, per gli spostamenti, un monopattino elettrico. E'il pusher 'green' di 31 anni arrestato da Carabinieri del nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era operativo nel rione Picanello, dove è stato notato da militari dell'Arma alla guida del suo monopattino, con uno zaino in spalla. Fermato è stato trovato in possesso di una quarantina di grammi di marijuana, suddivisi in più di 80 dosi, e di 100 euro, sequestrati perché ritenuti provento dell'attività di spaccio. Da un'ispezione del suo cellulare i Carabinieri hanno poi accertato che il 31enne prendeva ordinativi e appuntamento con i suoi clienti utilizzando un'applicazione di messaggistica online. Militari dell'Arma, durante una perquisizione nell'abitazione dell'indagato, ad Acireale, hanno trovato altri 80 grammi di marijuana.