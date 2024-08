Siracusa, gli perquisiscono la casa e gli trovano l'hashish e la cocaina

La polizia di Stato ha arrestato a Siracusa un 41enne residente, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare effettuata nell'ambito delle attività quotidiane di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra mobile della Questura locale hanno scoperto un considerevole quantitativo di droga nascosto nell'abitazione dell'uomo. In particolare, sono state rinvenute e sequestrate 206 dosi di hashish, un panetto della stessa sostanza del peso di 100 grammi, 22 dosi di cocaina e vario materiale per il confezionamento della droga. Dopo le procedure di rito, l'uomo è stato condotto in carcere.