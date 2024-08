Vittoria, domani l'addio ad Alex annegato a Scoglitti per salvare un amico

Si svolgeranno domani, martedì, a Vittoria, alle 10,15, nella Chiesa Madonna delle Lacrime, i funerali di Alex Cappuzzello, il ragazzo di 17 anni annegato nel tentativo di aiutare un amico in difficoltà domenica, a Scoglitti.. nella zona della Riviera Lanterna. Alex non ha esitato a lanciarsi in acqua quando ha visto uno dei suoi due amici in difficoltà. E' stato, però, trascinato verso il largo dalla corrente. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118. Unanime il cordoglio a Vittoria e a Scoglitti. Nella frazione balneare, domenica sera, in segno di lutto, sono state sospese le manifestazioni estive in programma. Alex Cappuzzello lascia la mamma e il papà, la sorella Asia e i fratelli Gioele e Patrick.