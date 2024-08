Rissa in un lido a Gallipoli: 8 persone denunciate

Sono state denunciate otto persone, tra cui cinque addetti alla sicurezza, per la rissa avvenuta sabato sera nel lido Zen sulla litoranea di Gallipoli.

Secondo quanto accertato dalla polizia, la rissa è scoppiata tra due gruppi di giovani, uno dei quali proveniente dal Veneto, per alcuni apprezzamenti rivolti a delle turiste della provincia di Padova.

All'arrivo dei poliziotti uno dei due gruppi era fuggito e sono stati denunciati una ventiduenne, un ventisettenne e un ventinovenne veneti, oltre che cinque addetti alla sicurezza del lido.

Il 22enne e il 27enne, che hanno riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni, sono destinatari anche di un daspo urbano, provvedimento che vieta loro di accedere in tutti gli esercizi pubblici di Gallipoli, località Baia Verde, per un periodo di 15 mesi.