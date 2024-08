Iran pronta a colpire Israele ma non vuole una escalation

Continua l'attesa per la risposta iraniana. L'Iran è pronto a colpire, ma non vuole un'escalation: 'Puniremo Israele, ci sarà un'azione decisa che punta alla deterrenza'. Il ministro della Difesa israeliano Gallant avverte: 'Ci prepariamo a tutto, anche all'offensiva'. Intanto il segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale russo Shoigu vola a Teheran. Parlerà con il presidente Pezeshkian e il capo delle forze armate, sul tavolo 'gli aspetti della sicurezza globale e regionale'. Intanto, è in corso un vero esodo degli stranieri dal Libano, nel timore di una nuova ondata di attacchi israeliani. Biden parla con il re di Giordania, mentre l'Egitto si tiene fuori: 'Il Cairo non aiuterà Israele a respingere l'attacco dell'Iran'.