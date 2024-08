Pavia, tornavano a casa dopo una festa in monopattino: una morta, l'altra grave

Stavano tornando a casa da una festa le due ragazze trovate in strada poco prima delle due a Pavia: una 18enne, Eleonora Paveri, era in arresto cardiaco; accanto a lei un'amica di 17 anni e un monopattino sul quale stavano viaggiando. Le due giovani sono state portate in ambulanza al San Matteo. I medici hanno fatto di tutto per rianimare la 18enne, ma non c'è stato nulla da fare. La 17enne, che al momento dell'arrivo dei soccorritori era incosciente, è sotto osservazione al Policlinico con diversi traumi. Le due amiche stavano tornando a casa dopo una festa con alcuni conoscenti. Ma nessun segno di incidente stradale.