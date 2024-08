Immigrazione: Kelany "da SOS Mediterranee affermazioni gravi"

"Le parole di Valeria Taurino, della ong Sos Mediterranee, che afferma che i dati sugli sbarchi comunicati dal governo sarebbero parziali, risuonano gravissime. Il drastico calo degli sbarchi in Italia è certificato non solo dal cruscotto statistico del Viminale, ma anche recentemente da Croce Rossa Internazionale che gestisce l'hotspot di Lampedusa. Questo è il risultato delle politiche migratorie del governo Meloni che sin dal suo insediamento ha lavorato per difendere le frontiere, lottare contro il traffico di esseri umani e cooperare con i paesi di provenienza. È inaccettabile che organizzazioni private come le ong, che dovrebbero occuparsi di attività umanitaria, invece intervengano quotidianamente per contrastare le politiche migratorie di questo governo. È tuttavia evidente che l'approccio del governo Meloni sta determinando soluzioni strutturali al problema dell'immigrazione irregolare, se ne facciano una ragione le ong, non si faranno passi indietro". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Sara Kelany, responsabile del Dipartimento Immigrazione.