Gli trovano crack e hashish mentre è ai domiciliari: arrestato a Siracusa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 35enne del luogo gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’uomo, già agli arresti domiciliari per violazione della normativa sugli stupefacenti, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare a seguito della quale i militari hanno rinvenuto circa 50 grammi tra cocaina, crack e hashish suddivisa in dosi ed occultata all’interno di una statua in gesso posta all’ingresso dell’abitazione.Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio e il 35enne, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea che, dopo la convalida, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere.