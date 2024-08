Lentini, la polizia di stato sventa un tentativo di furto

Continuano a cura della Polizia di Stato i servizi di controllo del territorio sul lentinese, pianificati in sede di Comitato Provinciale dell’Ordine della Sicurezza Pubblica e disposti dal Questore della provincia. Agenti del Commissariato di P.S. di Lentini, supportati da pattuglie di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale, hanno effettuato nella giornata di ieri un capillare servizio di controllo del territorio effettuando alcuni posti di controllo in punti strategici della città e delle periferie. 93 sono state le persone identificate e 49 i veicoli controllati. Nell’ambito del servizio di controllo del territorio, espletato nelle ore notturne dagli uomini della Volante del Commissariato lentinese, gli agenti hanno sventato un furto ai danni di un bar tabacchi sito in Via Riccardo da Lentini. Nell’occorso alcuni ignoti individui, muniti di arnesi atti allo scasso, dopo aver divelto gli apparecchi automatici che distribuiscono tabacchi, tentavano di impadronirsi degli stessi per prelevare il denaro ivi contenuto. L’arrivo della Volante ha allarmato i ladri che si dileguavano abbandonando sul posto la refurtiva che veniva riconsegnata al legittimo proprietario.