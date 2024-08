Acireale: l'amministrazione avvia le progressioni verticali, approvato il regolamento

Prendono ufficialmente il via al Comune di Acireale le procedure speciali di progressione verticale. Ieri è stato approvato in via definitiva dalla Giunta il Regolamento per la disciplina transitoria delle procedure comparative per le progressioni verticali tra aree”. Le progressioni transitorie fra le aree, nel rispetto delle “Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito”, consentono il passaggio dall’area di appartenenza a quella immediatamente superiore dei dipendenti di ruolo dell’Amministrazione, in un’ottica di sviluppo professionale.

Sono ammessi a partecipare alle progressioni tra aree i dipendenti in servizio presso l’ Ente con contratto a tempo indeterminato, con un’anzianità minima di cinque anni nella categoria di appartenenza, che posseggono i titoli di studio previsti dal CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022.

Il provvedimento fu avviato lo scorso maggio con l’approvazione in via provvisoria del Regolamento.

“E’ un momento molto importante per il Comune di Acireale, atteso da tanto tempo da tanti lavoratori. E’ il giusto riconoscimento alle professionalità che quotidianamente con abnegazione operano all’interno dell’Ente e che negli anni hanno acquisito professionalità e competenze. Come Amministrazione riteniamo davvero doveroso che i dipendenti che investono la loro professionalità a servizio della Città di Acireale vedano finalmente riconosciuto il loro operato”, commenta il sindaco Roberto Barbagallo.