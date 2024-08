Pallanuoto: A1 donne, Marta Giuffrida torna all'Ekipe Orizzonte

"Una storia d'amore sempre viva, interrotta temporaneamente solo dal punto di vista sportivo per fare esperienza e prepararsi nel migliore dei modi a una nuova chance con la squadra in cui è cresciuta. E adesso il momento è arrivato e Marta Giuffrida è pronta a tornare all'Ekipe Orizzonte, dopo le stagioni vissute da protagonista in Serie A1 con la Brizz Nuoto Acireale". Questa la nota emessa dal club etneo.

"Un'opportunità attesa e voluta con forza dalla centrovasca nata a Catania il 26 giugno 2003, che ha ottenuto risultati eccellenti proprio nel settore giovanile della società rossazzurra, con cui ha iniziato a giocare all'età di 12 anni, conquistando scudetti nelle varie categorie e partecipando sia ai Campionati Europei che ai Mondiali di categoria", ha aggiunto l'Ekipe Orizzonte.