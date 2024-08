Beni culturali Sicilia, sospeso lo sciopero dei lavoratori Asu: vertice decisivo a settembre

Tornano a lavorare nei siti dei beni culturali della Sicilia gli ASU. Dopo l'incontro di ieri alla Presidenza della Regione, i sindacati hanno deciso di sospendere lo sciopero proclamato il 25 luglio. I sindacati hanno preso atto della disponibilità della Presidenza della Regione e, soprattutto, del fatto di avere individuato due soluzioni per la stabilizzazione del personale Asu impiegato nei siti culturali siciliani. C'è, inoltre, l'impegno assunto dalla Presidenza della Regione nonché dall’Assessore Regionale alle Autonomie Locale e della Funzione Pubblica, Andrea Messina, a incontrare di nuovo le Organizzazioni sindacali entro la seconda decade del mesi di Settembre per l’analisi dei dettagli delle soluzioni proposte.

Una delle soluzioni vedrebbe l’applicazione dell’articolo 10 della legge finanziaria, così come programmato, con una modifica al PIAO che vedrebbe una serie di stabilizzazioni scaglionate nel tempo. La seconda, più percorribile, implicherebbe invece il convogliamento dei 260 precari all’interno della società Partecipata della Regione, ovvero la Sas (Servizi Ausiliari Sicilia).