Rosolini, 700 posti per i vip: l'esibizione di Albano è soltanto per la serie A

Se la cantano e se la suonano. Così l'evento dell'anno a Rosolini, una semplice esibizione di Albano, sfocia in una polemica politica che potrebbe avere conseguenze. Il sindaco ha perso il controllo della situazione ed ha concesso 700 pass ai suoi amici ed agli amici degli amici. Pioggia di critiche sono arrivate dal Pd, da Mente e Cuore e M5s. I soldi per Albano, come è oramai prassi consolidata sono usciti dalla Regione siciliana con un colpo maestro nella Manovrina. Ed altri ancora verranno spesi per chiudere il ciclo del 2024.

"Il concerto di Albano è stata l’ennesima dimostrazione, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, di come il sindaco Giovanni Spadola e il suo fedelissimo socio e alleato onorevole Riccardo Gennuso interpretano il loro mandato distinguendo i cittadini fra appartenenti alla serie a, alla serie b e alla serie c. Il tutto definito dal grado di fedeltà e sottomissione di questi ultimi ai loro sporchi giochetti". Così le dichiarazioni del Dem Piergiorgio Gerratana rilasciate al Corriere Elorino.