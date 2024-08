Il sindaco di Agrigento riconferma tutti gli assessori defenestrati

Il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, a due settimane dall'azzeramento della giunta, ha riconfermato gli stessi assessori comunali.

La riconferma è motivata "anche in considerazione dell'esperienza maturata dai già assessori nei settori afferenti le deleghe attribuite" che "garantisce il buon proseguimento dell'azione amministrativa".

In realtà, dopo le consultazioni politiche, si sarebbe trovata la quadra per avere la maggioranza anche in consiglio comunale.

"Dobbiamo portare avanti tutte le istanze per la città e per fare questo mi interessa avere la maggioranza in consiglio comunale", ha confermato Micciché.