L'Avimecc Modica completa il suo staff, riconfermato anche il dottor Giovanni Aprile Modica – Sarà ancora il dottor Giovanni Aprile a prendersi cura dei muscoli degli atleti dell'Avimecc Volley Modica, aggiungendo competenza e serietà allo staff di coach Enzo Distefano che potrà contare su uomini e professionisti di un certo spessore. Il binomio Avimecc – dottor Aprile, dunque, continuerà anche nella prossima stagione di serie A3 dei “Galletti” con l'obiettivo di migliorare e migliorarsi sempre. “Vedo che ogni anno – spiega Giovanni Aprile – la Volley Modica sta crescendo in termini di organizzazione societaria e dello staff e di obiettivi, quindi guadagniamo sempre qualcosa in più in ogni stagione. Per questo motivo - continua – io sono felice di crescere, progredire di pari passo con l'Avimecc Modica e con lo stesso obbiettivo di ottenere sempre qualcosa in più. Per questa stagione ci stiamo riproponendo un lavoro sempre più in linea con le nuove direttive internazionali riguardo la prevenzione e il trattamento di traumi sportivi e lavoreremo tantissimo su questo con i nostri atleti. È risaputo che – conclude Giovanni Aprile – alla Volley Modica gli atleti stanno bene sotto tutti i vari punti di vista e sono felice di poter contribuire a questo benessere e a questa buona nomea della società”. Con Giovanni Aprile, dunque, si completa uno staff di grande livello di cui coach Enzo Distefano non può che contento. “Sono pienamente soddisfatto - spiega coach Distefano – della composizione dello staff che lentamente, ma coscientemente abbiamo costruito insieme a Ezio Aprile e la dirigenza. Lo staff sanitario sarà “capitanato” ancora una volta dal dottor Giovanni Aprile ormai veterano dei campionati di pallavolo maschile e femminile, al quale si aggiunge la certezza che ormai da 5 anni ci da il preparatore atletico Emanuele Cappello che ora è anche un preparatore Federale e che in queste stagioni ha curato nei minimi dettagli la preparazione dei nostri atleti nelle difficili stagioni di serie A3. Emanuele – continua- da quest'anno sarà coadiuvato da Paolo Modica nella programmazione della preparazione atletica e durante la stagione laddove ce ne sarà bisogno si occuperà della riatletizzazione. Al mio staff è anche arrivato Simone Di Lorenzo che sarà scoutman, figura senza la quale ormai è impossibile fare pallavolo ad alti livelli e poi - conclude il tecnico biancoazzurro – come vice avrò al mio fianco Manuel Benassi, uomo di pallavolo, grande professionista e grande amico di cui nutro così come in tutte le altre figure grande fiducia e stima. Adesso dobbiamo solo iniziare a lavorare in sinergia e cercare di dare il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati e prenderci belle soddisfazioni”.