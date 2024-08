Cane denutrito e senza acqua lasciato in balcone: denunciata a Modica

A Modica Alta, i vigili del fuoco hanno recuperato e portato da un veterinario un cane che era stato abbandonato in balcone dalla padrona, senz'acqua. I pompieri erano stati chiamati dalla polizia locale, che ora ha denunciato alla Procura la proprietaria del cane, una quarantunenne, accusata di maltrattamento di animali. Acquisite alcune immagini e ascoltato alcuni testimoni, è emerso che il cane era tenuto da circa sei mesi in una porzione del balcone al primo piano, in balia delle intemperie e del caldo, denutrito e senz'acqua.