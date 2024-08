Cibo scaduto pure da un anno in supermarket di Gela: 5000 euro di multa

Cibi destinati alla vendita scaduti da mesi, e in qualche caso anche da un anno. E' quanto hanno trovato i carabinieri dei Nas di Ragusa durante un controllo in un supermercato di Gela, in provincia di Caltanissetta. In particolare sono state sottoposte a sequestro amministrativo 184 confezioni di alimenti vari tra cui biscotti, merendine, cornetti, cioccolata, tonno al naturale, vongole, hamburger di salmone, bastoncini di merluzzo surgelati e gelati, prodotti per la prima infanzia, nonché 43 bottiglie di birra e coca cola. A seguito dell'accertamento, è emerso infatti che tutti gli alimenti, confezionati all'origine, esposti e destinati alla commercializzazione, si presentavano con la data di scadenza oltrepassata da diversi mesi o addirittura da un anno, in violazione al "pacchetto igiene" introdotto con il Regolamento europeo 852/2004. Nel corso dell'ispezione è stata anche accertata l'omessa registrazione sanitaria di un deposito annesso all'esercizio commerciale. Al titolare dell'attività sono state contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 5.000 euro.