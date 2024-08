'Roccella Jazz 2024', tra tradizione spazio a nuovi talenti

E'una delle più longeve e importanti rassegne musicali d'Italia: è stata presentata a Roccella Ionica la 44esima edizione di Roccella Jazz "Rumori Mediterranei" che si terrà dal 17 al 25 agosto.

Il programma della kermesse è stato illustrato dal sindaco Vittorio Zito e dal direttore artistico del festival, Vincenzo Staiano.

Si tratterà di una edizione caratterizzata dalla presenza di musicisti provenienti da Europa, Africa, America Latina e Stati Uniti che, come da tradizione, e darà spazio ai nuovi talenti, mettendo al centro delle produzioni il rapporto con le culture dei Paesi del bacino del Mediterraneo.Anche quest'anno particolare attenzione a grandi figure del jazz italo-americano con omaggi a Hugh Warren, Art Pepper, Dean Martin, Muzzy Marcellino e Vince Guaraldi.

"Per questa edizione - ha annunciato il sindaco Zito - abbiamo deciso di riportare la kermesse negli spazi aperti: su 9 serate, infatti, 7 si svolgeranno al Porto delle Grazie e Largo Colonne. Si tratta di concerti gratuiti che serviranno a riprendere quell'anima di Roccella che ha fatto del legame con il proprio festival un elemento identitario molto importante". Sarà il Porto ad ospitare i due primi concerti. Il 17 con una formazione guidata dal pianista Antonio Faraò, mentre il 18 ad animare la scena ci saranno i cileni Newen Afrobeat con un progetto ispirato alle musiche del cantante e attivista africano Fela Kuti. Il 19 agosto il Festival si trasferirà al Jazz Village sul waterfront Sisinio Zito con eventi vari, dalla enogastronomia all'editoria, fino al 23 agosto. Quattro i gruppi: il Katarina Kochetova Quartet (Serbia), il Saso Popovski Quintet (Macedonia Nord), il Georgios Tsolis Quartet (Grecia) e i Jemba Groove (band multietnica con base in Germania). Sei le formazioni italiane.

Quattro le produzioni originali dedicate agli italo-americani che saranno presentate dal Cinzia Tedesco Quartet, dal Luca Cerchiari e Riccardo Mei Quartet, dal Paolo Innarella Quartet e dalla Cortale Jazz Orchestra. All'interno della programmazione spazio ai giovani talenti Thomas Umbaca e Nicola Caminiti European Quartet. Il 24 agosto e 25 agosto si chiude al Teatro al Castello di Roccella. In apertura Mauro Sigura Quartet, con Luca Aquino, poi Stefano Di Battista & Cutelllo Bros New Generation. Domenica 25 protagonista la O. R. SI Contemporary Orchestra, con il sassofonista britannico Andy Sheppard, e Danilo Rea con un trio che presenterà un progetto imperniato sulla figura di Billie Holiday.