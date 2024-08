Siracusa, denunciato per aver minacciato dipendenti di un esercizio commerciale che manifestavano

Durante il sit-in dei dipendenti di un negozio di noto marchio di abbigliamento sito in Ortigia, un uomo di 39 anni, già conosciuto alle forze di polizia, e destinatario di un provvedimento di avviso orale, senza un’apparente motivazione, estraeva un coltello a scatto e minacciava i manifestanti. Sul posto erano presenti alcuni agenti della Digos della Questura che, intervenuti prontamente, bloccavano l’uomo, lo disarmavano e lo denunciavano per i reati di minacce aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. L’intervento degli uomini della Digos ha consentito che la pacifica protesta dei dipendenti del negozio proseguisse senza ulteriori pericoli e in sicurezza.