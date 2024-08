Palermo: possedeva armi clandestine e una katana, arrestato 31enne

Su un monopattino con in tasca una pistola a penna. Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla polizia di Palermo per porto e detenzione di armi clandestine e indagato per detenzione abusiva di armi e porto di armi. Il 31enne è stato fermato dagli agenti mentre percorreva in monopattino la corsia di emergenza di viale Lazio in direzione viale Regione Siciliana. Fermato, è stato trovato in possesso di una penna pistola, verosimilmente di fabbricazione artigianale con percussore e canna, nonché di 16 cartucce G.F.L. calibro 7,65 associabili all'arma clandestina. Gli agenti, sospettando che l'uomo all'interno della sua abitazione potesse detenere illegalmente armi e munizioni, hanno deciso di procedere a una perquisizione domiciliare e in casa hanno trovato un fucile monocanna, con canna mozzata di calibro 12, 5 cartucce calibro 12, una cartuccia calibro 38 special, 16 cartucce GFL calibro 7,65, una katana giapponese di 97 cm. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.