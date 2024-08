Caldo: domenica afa record, 14 citta' italiane da bollino rosso

L'afa stringe la sua morsa sull'Italia, dove si prospetta un weekend rovente che culminerà domenica 11 agosto con ben 14 città da bollino rosso (livello di rischio 3), sulle 27 monitorate dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. L'allerta sarà massima a Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Verona e Viterbo. Solo 3 capoluoghi (Cagliari, Catania e Pescara) si fermeranno al livello di rischio 1, bollino giallo. In arancione (allerta 2) tutte le altre città. Oggi i capoluoghi contrassegnati dal bollino rosso sono già 7: Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia e Roma. Nella giornata di domani, sabato 10 agosto, si aggiungeranno Firenze e Rieti, per un totale di 9. Bollino arancione oggi in 7 città (Bolzano, Firenze, Genova, Napoli, Rieti, Verona e Viterbo) e domani in 11 (Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo). In giallo gli altri capoluoghi.