Pozzallo, arriva il verdetto tecnico: le palazzine Iacp non sono a rischio crollo

"Le palazzine Iacp di piazzale Italia a Pozzallo non sono a rischio crollo".Lo afferma, nella sua relazione tecnica, l'ingegnere Fabio Neri, collegato in videoconferenza con la Prefettura di Ragusa dove si è svolta la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Una vicenda tragicomica che ha tenuto in apprensione 48 famiglie di Pozzallo. E la dichiarazione a caldo del sindaco, Roberto Ammatuna, è sintomatica:"

Si conclude una strana e triste vicenda che ha colpito duramente 48 famiglie pozzallesi". Il sindaco ha incontrato in serata le famiglie dei lotti 12, 13 e 14 delle palazzine dell'Istituto autonomo case popolari.

"Un grandissimo ringraziamento al Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, per aver seguito la delicata vicenda con grande continuità ed impegno", ha affermato ancora il sindaco Ammatuna.

Nella relazione tecnica dell'ingegnere Neri si suggeriscono alcuni lavori da effettuare per ovviare ad alcune criticità che, comunque, sono sanabili. E' auspicabile adesso - e un impegno serio delle autorità e degli enti che sono chiamati anche a risarcire, anche moralmente, 48 famiglie.