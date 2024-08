Marina di Ragusa, incidente stradale nella notte: muore centauro 53enne

Mortale incidente stradale la scorsa notte a Marina di Ragusa. A perdere la vita il 53enne Alessandro Sciortino, che ha perso il controllo della sua moto in Via Rimembranza ed è finito rovinosamente sull'asfalto. . Per l'uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari, prontamente intervenuti, non hanno potuto fare altro che accettarne la morte. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia municipale di Ragusa che ha effettuato i rilievi. L'incidente, dai primi accertamenti, dovrebbe essere stato autonomo e non avrebbe coinvolto altri mezzi. Si attende l'esito dei rilievi e delle indagini per stabilire la dinamica del sinistro.