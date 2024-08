Modica, controlli straordinari dei carabinieri in città e nel litorale

I Carabinieri di Modica anche durante la serata di venerdì, hanno predisposto appositi controlli straordinari sul territorio della giurisdizione. Questa settimana è stata la volta della città di Modica, i cui automobilisti, destinatari di approfonditi controlli, effettuati sia lungo le strade del centro cittadino che nella fascia costiera, hanno potuto apprezzare un territorio della Contea illuminato dalle luci delle varie pattuglie dell’Arma. I servizi sono stati predisposti per garantire la sicurezza della circolazione stradale e disincentivare la commissione di reati predatori da parte di malavitosi. I controlli, che hanno visto impegnati una dozzina di militari, hanno potenziato ulteriormente i rapporti tra la cittadinanza e gli operanti su strada, con l’unica finalità di garantire un livello di sicurezza considerevole agli abitanti della Contea. Questa intensa attività di vigilanza ha fatto sì che lungo le arterie principali della città non si verificassero incidenti stradali. I militari hanno provveduto ad elevare contravvenzioni al Codice della strada, a causa dell’utilizzo del telefono cellulare alla guida, del mancato uso del casco protettivo, che ha comportato il fermo amministrativo di un ciclomotore, nonché per guida in stato di ebbrezza, il cui protagonista si è visto notificare la sospensione della patente di guida per tre mesi. L’attività si è conclusa con la sottoposizione a verifiche nei confronti di circa 70 veicoli e più di 120 persone. La presenza dell’Arma di Modica continuerà ad essere sottolineata nelle prossime settimane vista la programmazione di ulteriori servizi tesi a garantire un regolare flusso stradale e una serena convivenza dei turisti giunti in città.