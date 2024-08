La fusione delle banche Popolari in Sicilia, il 9 settembre al via la trattativa

"Il nuovo soggetto giuridico che nascerà dalla fusione tra Banca Popolare Sant'Angelo e Banca Agricola Popolare di Ragusa, fondato su una solida cultura di banca popolare, una rete sportelli complementare e un'integrazione efficace delle risorse umane e tecnologiche, possiede tutti requisiti necessari per garantire una trattativa sindacale win-win. La nostra priorità sarà il benessere del personale, affinché tutti i dipendenti del nuovo soggetto giuridico possano trarre piena soddisfazione da questo processo di integrazione. Per entrare nel vivo della trattativa bisognerà aspettare il 9 settembre perché i termini previsti dalla normativa di legge e di Contratto sono stati sospesi sino all'8 settembre 2024". Lo dichiara la rappresentanza sindacale Fabi che il 9 agosto ha partecipato al primo incontro tra le delegazioni aziendali di BAPR e BPSA con le organizzazioni sindacali, il primo passo fondamentale del processo di integrazione tra le due popolari siciliane. La nuova realtà bancaria che nascerà dalla fusione si distinguerà per un'elevata complementarietà nella rete distributiva, che conterà 106 filiali, di cui 23 provenienti da BPSA. L'organico complessivo sarà di 902 risorse, inclusi i 183 provenienti da BPSA.