Il Traoani non stecca alla prima: batte la Cavese e supera il turno di Coppa Italia

Il Trapani vince e e convince all'esordio in Coppa Italia. I granata grazie ad un gol di Kanoute, al 38', battono in trasferta la Cavese.

Buon ritmo sul terreno di gioco, per la prima conclusione bisogna attendere il 9’ quando Citarella fa partire un destro dal limite dell’area che chiama in causa Seculin. I siciliani provano a rispondere con una serie di incursioni che trovano pronto Boffelli. Non mancano gli errori in fase di impostazione da una parte e dall’altra, le due squadre sono all’esordio e in una condizione fisica non ottimale. Passata la mezz’ora, gli ospiti possono sbloccare il risultato: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Udoh non sfrutta l’occasione e l’azione sfuma. Il gol però è soltanto rimandato perché il Trapani passa in vantaggio al 38’: dopo una giocata di Fall il pallone arriva a Kanoute, abile a battere Boffelli e a stappare la sfida. Il primo tempo va in archivio con un tiro di Fall dalla distanza che termina di poco alto sopra la traversa: all’intervallo è 0-1 al “Lamberti”.

Nella ripresa la Cavese tenta il tutto per tutto per agguantare il pareggio, ma il risultato non cambia.