Scicli, martedì inaugurazione della mostra "Resiliarte" di Ludovica Randazzo

Si inaugura martedì 13 agosto Resiliarte, Resiliente come il mare. È la mostra dell’artista sciclitana Ludovica Randazzo, nei locali di Confeserfidi. Alle 20.30, il dialogo con l’artista sarà l’atto iniziale del percorso d’arte che sarà ospitato ai civici 1, 2 e 3 di via Arco Castro. La mostra sarà aperta tutti i giorni dal 13 al 25 Agosto dalle 20:30 a mezzanotte con ingresso gratuito. 35 anni, sciclitana, Ludovica Randazzo, è artista autodidatta e le tematiche che piace raccontare e far vivere a chi vede le sue opere, sono principalmente legate al mare ma anche a temi di forte impatto e importanza sociale. Resiliarte, in questo senso, ne è testimonianza. Le tecniche dei suoi lavori sono la pittura ad olio, il disegno a matita e carboncino e la materica.