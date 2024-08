Pci Sicilia, al via raccolta di firme per l'abolizione del ticket sanitario

E' partita la campagna di raccolta firme a Siracusa, come in altre zone della Sicilia del Partito Comunista Italiano per la presentazione di una proposta di legge per l'abolizione dei ticket sanitari: nell'Isola questa iniziativa finisce con l'acquisire una valenza politica ancor più evidente, laddove una delle regioni più povere del paese, soffre in maniera ancora più scandalosa un servizio sanitario nazionale ormai svenduto ai privati. In un contesto generale in cui si privilegiano le politiche guerrafondaie che aumentano annualmente le spese militari, in cui si sottraggono fondi alla scuola e alla sanità, in cui non si mantengono le promesse di tassazione sugli extraprofitti delle banche, nè sul taglio delle accise, più in particolare in Sicilia in cui si assiste ad una crisi idrica senza precedenti che sta mettendo in ginocchio migliaia di attività e famiglie, mentre le poche risorse disponibili vengono impiegate per le solite politiche clientelari o, ancora peggio, impegnate per programmi e progetti inutili o dannosi (il Ponte sullo Stretto e l'autonomia differenziata ne rappresentano i casi più emblematici), il PCI Sicilia promuoverà sino al 24 dicembre i propri banchetti di raccolta firme, invitando i siciliani a sostenere questa battaglia di civiltà .