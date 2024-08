Volley Modica, Ciccio Italia coach degli Under 19 e 17

Coach Ciccio Italia continuerà a far crescere e migliorare le formazioni under e la seconda squadra dell'Avimecc Modica. La dirigenza biancoazzurra, giustamente, ha puntato ancora sui di lui dopo gli ottimi

risultati ottenuti con le formazioni under 19 e under 17 della scorsa stagione e la vittoria ai play off e la conseguente promozione in serie C ottenuta con la seconda squadra composta tutta da atleti under. Grande lavoratore in palestra, Ciccio Italia è stato fondamentale per i giovani del vivaio modicano che grazie a lui hanno dimostrato una crescita esponenziale che li ha portati a “primeggiare” nei campionati di competenza anche a livello regionale.