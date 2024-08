Gianfranco Miccichè verso l'Mpa: "Forza Italia? Non è più un partito ma un club di lacchè"

L'ex re di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Micciche', preparerebbe il suo passaggio tra gli autonomisti di Raffaele Lombardo. Iscritto al gruppo misto dell'Ars dopo la rottura con il governatore Renato Schifani e isolato dal partito siciliano, dovrebbe aderire all'Mpa "da deputato semplice". "Anche il presidente Berlusconi avrebbe approvato la mia scelta: questo, in Sicilia - avrebbe detto ad alcuni interlocutori secondo quanto riportato da 'La Sicilia' - non e' piu' il suo partito, non e' piu' il nostro partito, forse non e' piu' nemmeno un partito, ma un ristretto club riservato agli adulatori e ai lacche' del presidente". Il gruppo Mpa all'Ars arriverebbe cosi' a quota sei deputati, in attesa del settimo legato a un ricorso sul seggio di Messina. E primo test della futura e piu' incisiva sintonia tra l'arteficie dello storico 61-0 del centrodestra nell'Isola e l'ex presidente della Regione, sarebbe l'autonomia differenziata: "Al Sud governatori e parlamentari si sono ribellati - avrebbe sostenuto Micciche' - mentre in Sicilia ci siamo calati le braghe per pietire la benevolenza di Salvini e Meloni". Cosi' adesso il nuovo tandem potrebbe mettere in fibrillazione il centrodestra e l'esecutivo regionali.