Passeggiava con la cocaina in tasca: arrestato a Francavilla di Sicilia

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Francavilla di Sicilia (Messina) mentre passeggiava per le vie del paese con oltre 20 grammi di cocaina nelle tasche dei pantaloni. Nel suo appartamento, i militari hanno trovato altri 2 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento della droga e 25 grammi circa di mannite, probabilmente utilizzata per tagliare lo stupefacente. L'uomo si trova agli arresti domiciliari.